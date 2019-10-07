قالن: ليس لدينا نية للاحتلال أو التغيير الديموغرافي في سوريا

أنقرة / توغرول تشام/ الخليج 365

صرح متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، وليس لديها نية للاحتلال أو التغير الديموغرافي في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر، حول تقييمه للتطورات الأخيرة في سوريا.

وقال قالن: "تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وليس لدينا نية في القيام باحتلال أو تغيير ديموغرافي في سوريا".

وأضاف أن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي يحتل الأراضي السورية ويعمل على التغيير الديموغرافي فيها، وأنه "حان وقت إصلاح ذلك".

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وأشار أن بلاده تكافح منظمة إرهابية (بي كا كا/ ي ب ك) عملت على قتل حتى الأكراد والضغط عليهم.

ولفت أن المنطقة الآمنة تهدف إلى أمرين، وهما القضاء على العناصر الإرهابية لحماية الحدود التركية، وتوفير عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وأرضهم.

وأكد أن تركيا ستواصل الكفاح ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ولن تسمح لم بالعودة مجددا بأي شكل من الأشكال.

وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين، سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صباح الإثنين أن "تركيا ستتحرك قريبا بعملية عسكرية تخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.