الأردن.. السفارة التركية توضح للصناعيين آلية الاستفادة من اتفاقية التجارة

إربد (الأردن) / ليث الجنيدي / الخليج 365

- خلال لقاء السفير التركي مع مجموعة صناعيين في مدينة إربد شمالي الأردن

- وقع البلدان الثلاثاء الماضي اتفاقية تجارية

كشفت السفارة التركية في الأردن، لمجموعة من الصناعيين المحليين، آلية الاستفادة من اتفاقية التجارة الموقعة بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء أجراه السفير التركي، مراد قرة غوز، الإثنين، مع عدد من الصناعيين الأردنيين، في مدينة إربد، شمالي البلاد.

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ووقعت تركيا والأردن، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي، في ختام مباحثات وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري.

وقال قرة للأناضول عقب اللقاء، إن الزيارة ناقشت التجارة بين البلدين، "خاصة في ظل توقيع اتفاقية تجارية مهمة".

وتابع "لذا هذا الاجتماع مهم، لتوضيح كيفية الاستفادة من هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين".

وتعمل بين البلدين لجنة اقتصادية مشتركة، تتيح التعاون بين تركيا والأردن في 16 مجالا، على رأسها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.