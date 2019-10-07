الجيش الوطني السوري يجري مناورات عسكرية شمالي سوريا

عفرين (سوريا) / محمد مستو / الخليج 365

نفذ الجيش الوطني السوري، الإثنين، مناورة عسكرية في محيط مدينة عفرين شمالي سوريا.

وجرت المناورة بحضور وزير الدفاع وقائد الأركان في الحكومة السورية المؤقتة سليم إدريس، وقائد فرقة الحمزات في الجيش الوطني سيف أبو بكر، إلى جانب عدد من القادة الميدانيين.

وأطلع إدريس على خطة المناورة؛ حيث شرح له القادة الميدانيين مراحلها والهدف منها.

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وشارك في المناورة، التي تمت بنجاح، 500 مقاتل من القوات الخاصة تلقوا تدريبات خلال الأشهر الماضية؛ حيث قاموا بإطلاق قذائف الهاون والرمي بالرشاشات الثقيلة، وتسلق هضبة عالية للقضاء على الهدف المحدد.

وفي نهاية المناورة، شكر إدريس المقاتلين المشاركين فيها، ووجههم بمتابعة التدريبات، مؤكداً جاهزية الجيش الوطني للمشاركة في العملية التركية المرتقبة شرق الفرات.

ومطلع الشهر الجاري، أعنلت الحكومة السورية المؤقتة توحيد فصائل الجيش الحر شمالي سوريا تحت مسمى "الجيش الوطني السوري"، وتم إلحاقه بوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.

وتأسس الجيش الوطني السوري بشكل رسمي مطلع الشهر الجاري بعد اندماج فصائل الجيش السوري الحر في ريفي حلب الشمالي والغربي وريف إدلب شمالي سوريا، ولا يعرف رقم دقيق لأعداد مقاتليه إلا أنهم بعشرات الآلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.