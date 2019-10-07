إيران تلغي تأشيرة الدخول للعراقيين لمدة شهرين

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365 أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد، الإثنين، إلغاء تأشيرات الدخول للعراقيين لمدة شهرين بدءا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". وذكر البيان أن المواطنين العراقيين بإمكانهم زيارة إيران اعتبارا من 24 أكتوبر لغاية 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019 بدون أخذ التأشيرة. جاء ذلك، بحسب الوكالة، "في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي الشقيقين والجارين" وردا على قرار " الغاء التأشيرة للإيرانيين في شهري محرم وصفر."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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