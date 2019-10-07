تعرف على زيادة أمان الحسابات الشخصية في خدمات الإنترنت المختلفة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

أمان الحسابات الشخصية في خدمات الإنترنت المختلفة

كتب متابعات_الخليج 365

قال كريستوف مينيل إن طريقة المصادقة ثنائية العامل 2FA، تساعد على زيادة أمان الحسابات الشخصية في خدمات الإنترنت المختلفة، مشيراً إلى أنها تعمل بشكل مختلف حسب الشركة أو الجهة المقدمة للخدمة.



وأوضح مدير معهد هاسو بلاتنر في بوتسدام الألمانية أن الطريقة الأكثر شهرة تتمثل في إرسال شفرة من 6 أرقام عبر الرسائل النصية القصيرة إلى هاتف المستخدم المحمول. وبدل من ذلك توجد تطبيقات يمكن تثبيتها على الهواتف الذكية، لإنشاء الشفرات.

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وعند تفعيل المستخدم للمصادقة ثنائية العامل فإنه يحتاج إلى ملكية الحساب، إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور، عند تسجيل الدخول في حسابات الإنترنت بأنواعها، وهذه الملكية قد تكون هاتفاً محمولاً، أو هاتفاً ذكياً أو شفرة، يجب أن يكون مسجلاً مسبقاً في حساب المستخدم.

وهناك بعض الخدمات تشترط تفعيل المصادقة ثنائية العامل، وغالباً ما يتم ذلك في قائمة الإعدادات، أين توجد هذه الوظيفة تحت عناوين مثل "إعدادات الأمان الموسعة" في شركة أمازون، أو "الأمان وتسجيل الدخول" في شبكة فيس بوك.

وليتم اقتران تطبيق إنشاء الشفرة مع حساب المستخدم، على المرء المسح الضوئي لشفرة استجابة سريع QR بموقع الويب بكاميرا الهاتف الذكي أو إدخال الشفرة في الهاتف الذكي يدويا، ثم إدخال الشفرة المكونة من 6 أرقام في الهاتف المحمول لإتمام الاقتران.