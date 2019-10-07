خبير عسكري إيراني: هناك تخفيف للعمليات السعودية في اليمن

وأكد محمدي، في سياق حديثه لراديو سبوتنيك، أن هناك مؤشرات إيجابية حدثت خلال الأيام الماضية، حيث وجدنا تخفيفا للعمليات السعودية في اليمن، وهذا يؤسس لمفاوضات استراتيجية على عدة مستويات، ويمكن أن يحدث مفاوضات جدية ذات أثر استراتيجي باتجاه تخفيف التوترات في المنطقة، لفائدة جميع شعوب المنطقة.

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وحول لقاء وزيري النفط الإيراني والسعودي خلال اجتماعات أوبك، قال محمدي: "إن هذا اللقاء روتيني ضمن اللقاءات العادية لمسؤولي أوبك، التي يبحثون خلالها السياسات النفطية، لكن اللقاءات السياسية مع مسؤولي المملكة لم تبدأ بعد".

وأشار محمدي إلى أن مطالبة إيران بوقف دعمها للحوثيين هي مطالب الأطراف المهزومة في اليمن، مشيرا إلى أن أساس الأزمة في المنطقة هي دعم الإرهاب الذي تؤيده أمريكا، ومؤكدا أن وقف الحرب في اليمن سيصب في المصالح الاستراتيجية للسعودية، وقد بدأت بالفعل مفاوضات بين أنصار الله والأمريكيين.

وأكد هادي أن الاتهامات للإيرانيين بإشعال الموقف في العراق "غير منطقية" وهدفها "إحداث فتنة جديدة"، مشيرا إلى أن أيران قدمت الدعم للعراق في مواجهة الإرهاب، والشعب والقيادة العراقية يعترفون بهذا الأمر.