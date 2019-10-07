- 1/2
- 2/2
وتابع: "حزب النهضة برغم أنه في المركز الأول فقد تراجع عن موقعه السابق في الانتخابات السابقة في 2014 لأنه لم يصل إلى ثلثي أعضاء البرلمان".
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأوضح كمال أنه "إذا لم تحدث التحالفات، فهذا يعني وجود شخصية تقوم بتشكيل حكومة جديدة وهي حكومة تصريف أعمال، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية طاحنة، خاصة في وجود الاضطرابات في الدول المجاورة".
وأشار بن يونس إلى أن "حركة النهضة"، وبالتحديد راشد الغنوشي، قال إنه لن يتحالف مع القروي، موجها له اتهامات بتلقيه تمويلا من دول خارجية ومن إسرائيل ومخالفة القوانين، وتهمة تبييض أموال.
وفي نفس الوقت، قال القروي: "إنه لن يتحالف مع النهضة لأن الخلافات مع ابن قايد السبسي تسببت في القطيعة بينهما".
وذكر المحلل السياسي التونسي أنه قد يكون هناك تحالفات في الكواليس، مؤكدا أن البرلمان سيكون مشتت الكتل، ويصعب تسييره.
وتابع: "هناك توازنات بين الجميع في الكواليس، من خلال البحث عن تنازلات متبادلة بين الكتل السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي يرجح عقد تحالف بين "قلب تونس" و"النهضة" لتشكيل حكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.