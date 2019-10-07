دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة منصة رسال تُعلن عن شراكة استراتيجية مع Apparel Group

كشفت منصة رسال المتخصصة في قطاع الإهداء والتي توفر خدماتها في السعودية، مصر، والأردن عن شراكة استراتيجية مع Apparel Group.

أعلنت المنصة المتخصصة في الإهداء، رسال، والتي تقدم خدماتها في أكثر من 35 مدينة مختلفة في المملكة العربية السعودية، مصر، والأردن، عن شراكة استراتيجية وقعتها مع مجموعة Apparel Group العالمية والمتخصصة في قطاع الأزياء والمالكة لأكثر من 75 علامة تجارية مختلفة مع ما يزيد عن 1,750 متجرًا في 4 قارات على مستوى العالم.

وتهدف رسال من هذه الخطوة إلى تعزيز تواجدها في السوق وزيادة جذب المستخدمين، حيث تأتي الشراكة بعد خطوات مشابهة مع علامات تجارية كبيرة؛ مثل نون، كريم، مرسول فلاي إن، جيوردانو، بودي شوب، وغيرها.

وعبر حاتم الكاملي، الشريك المؤسس في رسال، عن هذا التعاون بقول: “هذا التعاون يأتي في إطار السعي الكامل من شركة رسال لتقديم خيارات متعددة للإهداء وتوفير حلول متنوعة قادرة على خلق تجارب مميزة للعملاء، وهذه الخطوة ستساعد بلا شك في تعزيز ولاء العملاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها شركة رسال لتكون الخيار الأفضل للإهداء في المنطقة العربية.”

من جانبه قال عابد شيخ، المدير الإقليمي لمجموعة Apparel: “هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المجموعة في تعزيز علامتها التجارية والوصول لشرائح مختلفة من العملاء عبر التعاون مع أفضل الشركاء الرقميين في السعودية.”

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يُشار أن منصة رسال كانت قد تأسست في 2016 وانطلقت من مدينة جدة السعودية، لكنها استطاعت النمو سريعًا لتصل إلى 3 بلدان وأكثر من 35 مدينة، توفر من خلالها العديد من خيارات الإهداء للأفراد.

المصدر:

مدونة رسال

التدوينة منصة رسال تُعلن عن شراكة استراتيجية مع Apparel Group ظهرت أولاً على عالم التقنية.