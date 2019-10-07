دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الاتحاد الأوروبي يستوجب فيس بوك بخصوص عملتها الرقمية ليبرا

ليبرا تخضع فيس بوك للاستجواب من قبل الاتحاد الأوروبي بدواعي خصوصية بيانات المستخدم والتداول الآمن للعملة

منذ بداية إعلان فيس بوك عن نيتها إطلاق عملة ليبرا الرقمية الخاصة توالت ردات الفعل الرسمية الرافصة لها وتعالت الأصوات بضرورة عزوف الشركة عن الفكرة.

حيث طالبت العديد من الهيئات الرسمية الأمريكية المختصة الشركة بتوضيح آلية عمل ليبرا والطرق التي ستتبعها لعدم استغلال عملتها في أعمال غير مشروعة أو إرهابية، كما كان الحال بالنسبة للمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وفي أخر التقارير التي سلطت الضوء على ليبرا، أشار تقرير لـ Financial Times على أن المفوضية الأوروبية وجهت العديد من الأسئلة لفيس بوك بخصوص عملتها الرقمية.

حيث ركز الاستجواب بشكل أساسي على الشق الأمني وخصوصية بيانات المستخدمين التي سيستخدمها نظام العملة الرقمي، بالإضافة لاستجواب الشركة حول مدى جهوزيتها وتدابيرها الأمنية للحول دون استغلال ليبرا في تمويل الإرهاب والاعمال الغير مشروعة وكيف ستتمكن من تأمين احتياطها النقدي.

فيما يأتي استجواب المفوضية الأوروبية لفيس بوك في سياق جهودها لتحديد النظم واللوائح لإدارة العملة؛ هذا في حال سُمح بتدوالها في المنطقة وهو أمرٌ مستبعد نظراً لكم العقبات التي تواجها العملة من المنظمين.

حيث سبق وصرح مدير البنك المركزي الأوروبي Benoît Coeuré أن المعايير والنظم للموافقة على العملة ستكون غايةً في الصعوبة، في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة الفرنسية عن جل رفضها لليبرا وعدم السماح بتواجدها في الاتحاد.

وتبقي ليبرا فيس بوك محلاً للجدل حيث الرفض هو الغالب لتواجدها، بالرغم من رؤية البعض لها كحل يسهل تبادل العملة بين أقطار العالم المتفرقة بوقت وجهد أقل، لكن على أي حال إن استمر الرفض بهذه النسق فمن المؤكد لن يكتب لها رؤية النور يوماً.

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المصدر

Financial Times

التدوينة الاتحاد الأوروبي يستجوب فيس بوك بخصوص عملتها الرقمية ليبرا ظهرت أولاً على عالم التقنية.