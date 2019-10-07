دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تطلب من المزودين زيادة إنتاج آيفون 11 بنسبة 10%

يبدو أن نسبة الطلب على نسحة آيفون 11 تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث طلبت العملاق الأمريكي من المزودين زيادة إنتاج الآيفون بنسبة 10 % أكثر وفقاً لتقرير موقع Nikkei Asian.

حيث ستضيف زيادة الإنتاج هذه 7 إلى 8 مليون جهاز آيفون 11 جديد إلى إلى الكمية التي توفرها الشركة في السوق، لتعد هذه الخطوة بمثابة تأكيد على استراتيجية المدير التنفيذي للشركة تيم كوك في توفير نسخ من الآيفون بسعر يتناسب وقدرة المستهلك في ظل الركود الذي يشهد سوق الهواتف العالمي.

في حين تبدو التحسينات التي قدمتها آبل في نخسة آيفون 11 لعبت دوراً مهماً في رفع رغبة المستهلكين لاقتناءه، حيث أن الشركة زودته بكاميرا واسعة Ultra Wide لالتقاط صوراً أكثر احترافية، بالإضافة لتدعيم قدرة البطارية التي شهدت أداءً أفضل من نسخه السابقة.

كما أن سعر آيفون 11 بمواصفاته الأساسية كان الأقل لأول مرة بحوالي 50 دولاراً عن سابقاته، حيث بلغ سعره 699 دولار.

ومن الملاحظ أن الربع المالي الأول لآبل سيشهد مبيعات أعلى من المتوقع بالتزامن مع رفع نسبة الإنتاج خلال الفترة الحالية، والتي ستكون أعلى بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي في وقت إطلاق آيفون Xs وXs Max و Xr.

والجدير بالذكر أنه على إثر هذه التطورات قد شهدت بعض أسهم مزودين آبل ارتفاعاً ملحوظاً شملت شركتي Murata Manufacturing وAlps Alpine.

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المصدر

bloomberg

التدوينة شركة آبل تطلب من المزودين زيادة إنتاج آيفون 11 بنسبة 10% ظهرت أولاً على عالم التقنية.