دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بكسل 4 سيدعم تفعيل مساعد جوجل الصوتي برفع المستخدم للهاتف

هاتف بكسل 4 سيحتفي بطريقة جديدة لتفعيل مساعد جوجل الصوتي

لا تنفك شركة جوجل عن إضافة مزايا جديدة وحصرية لهاتفها بكسل؛ وخاصة وأننا على أبواب إطلاقها للنسخة الرابعة منه.

وفي هذه الجولة من التسريبات وفقاً لموقع 9to5Google فإن الشركة قد توفر طريقة جديدة لاستدعاء مساعدها الصوتي على غرار إيماءات الشاشة والضغط على جانب الهاتف أو عبر القول “Hey Google”.

بل إن الطريقة ستكون سهلة جداً عبر رفع المستخدم هاتفه فقط والبدء بإصدار الأوامر الصوتية للمساعد بمختلف أنواعها.

لكن ليس من الواضح بعد إن كانت الشركة ستمكن ميزة استدعاء مساعد جوجل في بكسل 4 عبر الرفع بالإعدادات الافتراضية، او أنها ستترك الأمر اختياري للمستخدم وفقاً لرغبته.

كما أن قضية تمكين المساعد عبر هذه الطريقة قد ينتج عنها تفعيل لا إرادي عن طريق الخطأ أثناء محادثة او اتصال طبيعي للمستخدم، مما يفتح المجال أمام التفكير في كيفية حل جوجل لهذه المشكلة في حال تدعيم الهاتف بهذه الميزة !

فيما أشار الموقع إلى أن الميزة قد لا يتم إطلاقها مع وصول الهاتف للسوق، بينما قد يتم إطلاقه بدعم ميزة تولي الرد على المكالمات في حالات معينة.

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وانتشرت في وقت سابق الكثير من التسريبات لهاتف جوجل بكسل 4 شملت الكثير من مواصفات الهاتف والتصميم الخارجي وشكل الكاميرا والعديد من المزايا التي عكفت الشركة على توفيرها فيه لتسويقه من الجمهور.

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المصدر

9to5Google

التدوينة بكسل 4 سيدعم استدعاء مساعد جوجل الصوتي برفع المستخدم للهاتف (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.