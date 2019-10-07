شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يتعهد بتقديم " المعتدين " على المتظاهرين للعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى ، بتقديم من قاموا بالاعتداء على المتظاهرين إلى العدالة .

وأكد رئيس الوزراء العراقى، فى تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، وبثتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بذل كل الجهود لإجراء تحقيقات للتعرف على من يقوم بهذا الاعتداء، حتى وإن كان من طرف القوات الأمنية.

وأشار إلى أن أن لدى قوات الأمن أوامر مشددة بعدم استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين .

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وشدد على أنه ثمة قواعد سلوك، كما فى جميع دول العالم، يجب التقيد بها ، وأنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال ..مؤكدا أن المتظاهرين مواطنون أعزاء.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، إحالة "الآمرين " والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين للتحقيق فورا.

وأضافت القيادة أن إجراءات محاسبة الضباط و"الآمرين " والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية، داعية القوات الأمنية إلى الالتزام التام بقواعد "الاشتباك " الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.