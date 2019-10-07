شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى بغزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر طبى فلسطينى، اليوم الاثنين باستشهاد الشاب الفلسطينى فادى أسامة رمضان حجازى (21 عاماً) متأثراً بجروح أصابه بها رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، قبل عدة أشهر لدى مشاركته فى مسيرة سلمية شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية الأسبوعية؛ التي تنطلق كل يوم /جمعة/ بالمناطق الحدودية شرق القطاع، بإطلاق الرصاص الحي صوبهم والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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