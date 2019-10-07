شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي كويتى: خفض رسوم مرافقى الكويتيين لدخول السعودية باكورة اللجنة القنصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد وزیر الخارجیة الكویتى للشؤون القنصلیة سامى الحمد، أن خفض الرسوم على الراغبین في دخول المملكة العربیة السعودیة الشقیقة مرافقى المواطنین من العمالة المنزلیة ھو باكورة تعاون للجنة القنصلیة الكویتیة السعودیة المشتركة بدورتھا الأولى في الریاض العام الماضي.

وقال الحمد لوكالة الأنباء الكویتیة، الیوم، الاثنین، على ھامش افتتاحه أعمال الدورة الثانیة للجنة الكویتیة السعودیة المشتركة التي تستضیفھا الكویت على مدى یومین إن اجتماعات اللجنة تعتبر تأكیدا لحرص البلدین على تعزیز مسیرة العلاقات القنصلیة الممیزة.

وأضاف أن العلاقة التاریخیة بین البلدین الشقیقین فرضت جدول أعمال حافل إذ سیتم الانتھاء منھا على مدى یومین لافتا إلى أن الجانبین یھدفان إلى متابعة ما تمخض عن اجتماع الدورة الأولى للجنة التي شھدت العدید من الموضوعات المشتركة والمھمة.

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وأوضح أن الجانبین بحثا الیوم تسھیلات السفر ونقل المصابین والجثامین بالإسعافات البریة أو الجویة إضافة إلى التسھیلات المتعلقة بمواطني البلدین فیما یخص الخدمات الجمركیة وكذلك التعاون في الشؤون القنصلیة الأمنیة والقنصلیة القضائیة.

وأشار إلى أھمیة الجھات المشاركة في أعمال اللجنة ومنھا وزارتا الخارجیة والداخلیة إضافة إلى العدل والصحة والنیابة العامة والجمارك مؤكدا أن جمیع المشاركین سیبحثون الموضوعات التي تصب مباشرة في مصحلة مواطني البلدین الشقیقین.

من جانبه قال رئیس الوفد السعودي وكیل وزارة الخارجیة للشؤون القنصلیة تمیم الدوسري إن الاجتماع الأول للجنة القنصلیة السعودیة الكویتیة المشتركة الذي عقد في الریاض العام الماضي حقق الكثیر مما تم الاتفاق علیه من توصیات.