شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: الانسحاب الأمريكى المبدئى فى سوريا يقتصر على المنطقة الآمنة قرب تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول أمريكى لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، إن انسحاب القوات الأمريكية فى سوريا، سيقتصر فى بادئ الأمر على جزء من الأرض قرب الحدود التركية، كانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على العمل معا لإقامة منطقة أمنية خاصة فيه.

وأضاف المسئولن الذى تحدث إلى رويترز، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن الانسحاب من المنطقة لن يشمل الكثير من القوات بل ربما العشرات فقط، ولم يوضح ما إذا كانت القوات سترحل عن سوريا أم ستنتقل إلى مكان آخر فى البلاد التى يوجد بها نحو ألف جندى أمريكى.