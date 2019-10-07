شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: ينبغى الحفاظ على وحدة الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين، إنه ينبغي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة سحب قوات من شمال شرق سوريا.
وأضاف بيسكوف للصحفيين أن موسكو تعلم أن تركيا تشاطرها نفس الموقف إزاء وحدة الأراضي السورية. وتابع "نأمل أن يلتزم رفاقنا الأتراك بهذا الموقف في جميع الظروف".
وكرر بيسكوف موقف موسكو بضرورة رحيل كل القوات العسكرية الأجنبية الموجودة بشكل "غير قانوني" من سوريا.
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