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شركة ريزر تطلق ميكروفون جديد مزود بشاشة LED

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

ميكروفون جديد مزود بشاشة LED

ميكروفون جديد مزود بشاشة LED

شركة ريزر تطلق ميكروفون جديد مزود بشاشة LED

كتب

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة ريزر الميكروفون Seiren Emote الجديد بـ 180 دولاراً أمريكياً.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن الميكروفون الجديد مزود بشاشة LED تتمتع بدقة 8×8 بيكسل، ومصممة خصيصا لعرض "Emotes" للتفاعل مع جمهور البث المرئي، إذ يدعم الجهاز منصات البث المرئي Twitch، وStreamslabs.

 

ويستند الميكروفون على حامل لامتصاص الذبذبات، ويعمل بترددات تتراوح بين 100 هرتز و20 كيلوهرتز، في حين يبلغ معدل البت 16 بت.

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