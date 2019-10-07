شركة ريزر تطلق ميكروفون جديد مزود بشاشة LED

الإثنين 7 أكتوبر 2019 ميكروفون جديد مزود بشاشة LED كتب متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة ريزر الميكروفون Seiren Emote الجديد بـ 180 دولاراً أمريكياً.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن الميكروفون الجديد مزود بشاشة LED تتمتع بدقة 8×8 بيكسل، ومصممة خصيصا لعرض "Emotes" للتفاعل مع جمهور البث المرئي، إذ يدعم الجهاز منصات البث المرئي Twitch، وStreamslabs. ويستند الميكروفون على حامل لامتصاص الذبذبات، ويعمل بترددات تتراوح بين 100 هرتز و20 كيلوهرتز، في حين يبلغ معدل البت 16 بت.

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