شركة لوجيتك السويسرية تطلق لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

لوحة مفاتيح

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة لوجيتك السويسرية لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة مخصصة للألعاب وبأزرار قابلة للاستبدال، تحمل اسم "G Pro X"، تهدف إلى تلبية متطلبات اللاعبين المحترفين أو الهواة.



وتتوفر اللوحة بثلاثة أنواع من الأزرار الميكانيكية؛ Clicky وLinear و Tactile، بالإضافة تصميم بدون لوحة الأرقام.

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وقد تم تطوير لوحة المفاتيح لوجيتك G Pro X الجديدة من خلال تعاون الشركة السويسرية مع أكثر اللاعبين شهرة؛ حيث تم استعمال لوحات المفاتيح من سلسلة Pro بواسطة فرق المحترفين Broken Blade و TSM League of Legends على أشهر منصات العالم الإلكترونية.

ويعمل موصل Micro-USB القابل للخلع على ضمان عدم تلف الكابل أثناء النقل، بالإضافة إلى أن لوحة المفاتيح G Pro X الجديدة تشتمل على إضاءة RGB قابلة للتخصيص، والتي يمكن تخزينها في ملفات التعريف بالذاكرة الداخلية.

ومن المقرر طرح لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في موديلين: الموديل الأول بأزرار قابلة للاستبدال وبسعر يبلغ 150 يورو، أما الموديل الآخر فيأتي بأزرار غير قابلة للاستبدال وبسعر 130 يورو، في حين يشتمل طقم الاستبدال على 92 زر GX Clicky و Linear و Tactileبسعر 50 يورو.