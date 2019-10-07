شركة أمريكية تطور صندوق قمامة ذكي

الإثنين 7 أكتوبر 2019

صندوق

كتب متابعات_الخليج 365

طورت شركة أمريكية صندوق قمامة ذكي بقدرات مستقلة يمكنه التخلص من محتوياته عند امتلائه بالقمامة.



ويمكن برمجة صندوق القمامة الذكي مسبقاً بجدول زمني محدد ليعمل على إفراغ محتوياته عند اللزوم.

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ويتميز صندوق القمامة الذي طورته شركة سمارت كان، بمقدرته على الخروج من المنزل في الوقت المحدد الذي تأتي فيه السيارة الخاصة لإفراخ صناديق القمامة المتواجدة أمام المنازل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سمارت كان، أندرو موراي: " نريد مساعدة الناس على التخلص من الأعباء الإضافية في حياتهم اليومية. وخاصة بأن الكثيرين يعانون من عملية التخلص من القمامة لديهم"

وأضاف: " صناديق القمامة الذكية الجديدة، مخصصة للمنازل التي تقع في الضواحي المحيطة بالمدن فقط، وذلك لتسهيل مهمة التخلص من القمامة لقاطني هذه المناطق"

ومن المتوقع أن تصل تكلفة صندوق القمامة الذكي 248 دولاراً أمريكياً، ومن المزمع أن يتم طرحه في الأسواق في نهاية العام القادم، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.