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© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
وأضاف البيان أن "المنطقة تشهد في هذه الأثناء حملات تمشيط واسعة بعد تراجع وتقهقر مجموعات الحشد المليشياوي والذي يتم ملاحقة فلوله من قبل وحداتنا العسكرية بعد أن تركو جثث قتلاهم وعتادهم".
وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن سيطرة قواته على مواقع جديدة في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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