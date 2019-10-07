"أنصار الله": موقف السعودية لا يرقى للمستوى المطلوب الذي نعتبره استجابة لدعوة السلام

وخلال لقاء في العاصمة العمانية مسقط، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، قال عبد السلام: "حتى اللحظة الاستجابة للمبادرة لا تتجاوز تصريحات غير واضحة لا ترقى للمستوى المطلوب الذي نعتبره استجابة لدعوة السلام الصادرة من صنعاء".

© REUTERS / Mohamed Al-Sayaghi

وأوضح أن "بقاء الموقف دون تقدم واضح تجاه مبادرة السلام الرئاسية لا يساعد على استمرارية المبادرة وتحولها لتهدئة شاملة إذا لم يعلنوا موقفا واضحا مؤكدا أن الأفعال هي ما يطلبه الشعب اليمني وهو وقف للعدوان وإنهاء للحصار.. عندها نستطيع أن نصف هذا بالتقدم الإيجابي".

من جانبه أشاد السفير البريطاني بالمبادرة، معتبرا إياها فرصة حقيقية لتحقيق السلام في اليمن وأن التعامل معها يجب أن يكون فوق المستوى الحالي وبما يخدم تعزيز السلام والاستقرار والدخول في مفاوضات تساعد على الحل السياسي الشامل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات على الصعيد الإنساني والسياسي وآفاق التهدئة العسكرية.

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وكان رئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مهدي المشاط، قد أعلن وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.

وقال المشاط في كلمة له: "ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة".

كما قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن الجماعة ستوقف شن ضربات في عمق التحالف العربي في حال أوقف الأخير استهدافه لمناطق اليمن.

وعلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على المبادرة بقوله: "نعتبرها خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية ونشطة".