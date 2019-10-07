كردستان: ندعم الحكومة العراقية والمتظاهرين

وصرح دزيي في كلمة له اليوم في أربيل، بأن "المطالب التي ينادي بها المتظاهرون شرعية"، مبيّنا: "إننا شهدنا اضطرابات، وتوترات رافقت التظاهرات إضافة إلى محاولات حرفها عن مسارها"، بحسب "السومرية نيوز".

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وأضاف: "نساند عبد المهدي لتهدئة الأوضاع في البلاد، ونؤيد خطواته في تجاوز الأزمة الحالية"، لافتا إلى أنه "من غير الممكن أن نحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية 15 عاما من المشاكل والأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة".

وعبر دزيي عن أمله في أن "يتم تجاوز هذه الأزمة وأن تلبي الحكومة مطالب المتظاهرين من توفير خدمات وتحسين الواقع المعيشي، وإيجاد فرص عمل للعاطلين".

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في سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، اليوم الاثنين، إن عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال البيان: "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.