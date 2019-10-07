أمر ملكي بإعدام مقيم في السعودية

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© AP Photo / Fady Faris
وأكدت الداخلية السعودية "تنفيذ حكم القتل رسميا في الجاني غلام قمر حسين، اليوم الاثنين، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة".
كما أكدت الوزارة، في بيانها، حرص "حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
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