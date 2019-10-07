© AP Photo / Fady Faris وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا قالت فيه إنه بفضل من الله تم القبض على غلام قمر غلام حسين - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه". وأكدت الداخلية السعودية "تنفيذ حكم القتل رسميا في الجاني غلام قمر حسين، اليوم الاثنين، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة". كما أكدت الوزارة، في بيانها، حرص "حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي بإعدام مقيم في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.