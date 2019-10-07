الحدود السورية التركية تشهد عمليات تسليح خرسانية

وتم نقل الكتل الخرسانية إلى مدينة رأس العين، لتتمركز في المناطق الحدودية التابعة لمحافظة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا، بحسب وكالة "الأناضول" التي نشرت في الأمس صورا لعمليات البناء.

وتأتي هذه العملية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمس، في كلمة خلال اجتماع لحزبه "العدالة والتنمية"، أن العمليات العسكرية التركية في شمال سورية قد تنطلق "استكملنا خططنا وتحضيراتنا وسنقوم بتنفيذ العملية شرقي الفرات جوا وبرا"، متابعا: "اقتربت العملية العسكرية في شرق الفرات وقد تنطلق غدا أو بعد غد".

وتهدد تركيا بشكل مستمر بشن عملية عسكرية في شرق الفرات، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية (التي تصنفها أنقرة ككيان إرهابي) في حال لم تسحبها الولايات المتحدة من الحدود. فيما تعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وخرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.