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© AFP 2019 / KARIM SAHIB
وتشير بيانات "رويترز" إلى أن هذه أعلى علاوات تحصل عليها مؤسسة النفط الهندية للنفتا التي تباع من تشيناي منذ أن باعت شحنة ليونيبك بعلاوة بلغت حوالي 55 دولارا للطن في 2013.
ومنذ الهجمات، اشترت أرامكو للتجارة أكثر من 120 ألف طن من النفتا من أوروبا وحوالي 130 ألف طن من الهند، بما في ذلك أحدث شراء من مؤسسة النفط الهندية وصفقة سابقة مع هندوستان بتروليوم كورب.
وتعتبر "النفتا" إحدى منتجات النفط الوسيطة التي يستحصل عليها في مصفاة النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تشتري مزيدا من "النفتا" الهندية بأعلى علاوات في 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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