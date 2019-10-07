أرامكو تشتري مزيدا من "النفتا" الهندية بأعلى علاوات في 6 سنوات

© AFP 2019 / KARIM SAHIB

ودفعت شركة أرامكو للتجارة علاوة فوق الصيغة السعرية لمؤسسة النفط الهندية على أساس التحميل على ظهر السفينة في نطاق 45 دولارا للطن لشحنة تبلغ 35 ألف طن للتحميل بين 18 و20 أكتوبر/ تشرين الأول، من ميناء تشيناي ولشحنة تبلغ 35 ألف طن للتحميل بين الثالث والخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، من نفس الميناء.

وتشير بيانات "رويترز" إلى أن هذه أعلى علاوات تحصل عليها مؤسسة النفط الهندية للنفتا التي تباع من تشيناي منذ أن باعت شحنة ليونيبك بعلاوة بلغت حوالي 55 دولارا للطن في 2013.

ومنذ الهجمات، اشترت أرامكو للتجارة أكثر من 120 ألف طن من النفتا من أوروبا وحوالي 130 ألف طن من الهند، بما في ذلك أحدث شراء من مؤسسة النفط الهندية وصفقة سابقة مع هندوستان بتروليوم كورب.

وتعتبر "النفتا" إحدى منتجات النفط الوسيطة التي يستحصل عليها في مصفاة النفط.