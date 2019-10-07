دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تعترف بوجود عطل خطير في هذه الهواتف وتعرض إصلاحه مجانًا

اعترفت شركة آبل الأمريكية بوجود عطل خطير في بعض أجهزة هواتفها آيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلاس، والتي تجعل الهواتف تتوقف عن العمل.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد اشتكى العديد من مستخدمي هذه الهواتف، التي يعود تاريخ إصدارها الأول إلى نحو 4 سنوات، من معاناتهم مع عطل خطير يؤدي إلى توقف أجهزتهم عن التشغيل.

وأشارت التقارير إلى أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة اعترفت بوجود مشاكل في بعض هواتف آيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلاس التي تم تصنيعها ما بين أكتوبر 2018 وأغسطس 2019، وتحمل أرقام مسلسلة متوالية.

آبل تُحذر مستخدمي هاتفها آيفون 11 من هذه العادة alqiyady 1 آبل تُحذر مستخدمي هاتفها آيفون 11 من هذه العادة

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وطالبت آبل من مستخدمي هذه الهواتف الذين واجهوا مشاكل معها بدخول موقع إلكتروني خصصته الشركة الأمريكية لهذه المشكلة، والتأكد من كون الرقم المسلسل الخاص بأجهزتهم موجود ضمن أرقام تسلسلية للأجهزة المصنعة في الفترة السابق ذكرها، حيث ستقوم بعدها آبل بإصلاح هذا العطل مجانًا.

جدير بالذكر أن هاتف آيفون 6 إس كان آخر خط إنتاج لهواتف آيفون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس، حيث تم إلغاء هذه الميزة بدء من إصدار آيفون 7 في عام 2016.المزيد:

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