دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل أنت قادر على خوض هذا التحدي؟.. مكافأة 100 ألف دولار لمن يفعله

هل أنت قادر على التوقف عن استخدام تطبيقات سناب شات، تيك توك، انستغرام أو أي تطبيق أخر لمدة عام كامل؟.. إذا وجدت نفسك قادر على فعل ذلك تقدم لشركة Vitaminwater الأمريكية للحصول على 100 ألف دولار.

شركة Vitaminwater الأمريكية، قدمت عرضها هذا في شهر ديسمبر الماضي؛ حيث تقدمت له الكاتبة الشابة الأمريكية إيلان مقدان

Vitaminwater نشرت على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي:" إيلانا مؤلفة كتب الخيال للبالغين متحمسة لترك هاتفها لمدة سنة وإنهاء سلسلتها القصصية (أو على الأقل إيجاد طرق أكثر إبداعية للتسويف).. حظًا طيبًا إيلانا".

مسؤولو شركة Vitaminwater ليضمنوا ذلك أخذوا منها هاتها وتم تسليمها هاتفًا قابلاً للطي من شركة كيوسيرا اليابانية، كما تم تحديد استخدامها خلال التحدي للهاتف المحمول التقليدي وجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي والأجهزة المفعلة بالصوت التي ليست هواتف ذكية، مثل جهاز Echo من شركة أمازون.

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