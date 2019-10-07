البيت الأبيض: لن نشارك في العملية التركية شمال سوريا

أعلن البيت الأبيض أن القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها في شمال سوريا.
وأضاف البيت الأبيض، في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان، أن القوات الأمريكية بعد هزيمة تنظيم «داعش» لن تكون موجودة بعد الآن في المنطقة المجاورة.
وأوضح البيان أن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي «داعش» في المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين.
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