شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الديوان الملكى السعودى فى بيان، اليوم الاثنين، خبر وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسيصلى عليها اليوم بعد صلاة العشاء فى المسجد الحرام فى مكة المكرمة.

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