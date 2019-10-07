شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى السعودى يستقبل سفيرى باكستان وقرغيزستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا على إعجاز.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وجمهورية باكستان، وسبل تعزيزها في شتى المجالات خاصةً العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ الباكستاني، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استقبل رئيس مجلس الشورى اليوم، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة عبد اللطيف جمعه بايف.

ورحب رئيس المجلس بالسفير القيرغيزي، مشيرا إلى الاهتمام المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما لا سيما على الصعيد البرلماني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.