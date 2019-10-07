شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب البحرينى: العلاقات البحرينية الاماراتية ترتكز على قواعد راسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى، أن علاقات الأخوة التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ترتكز على قواعد راسخة من المحبة المتجذرة عبر السنين، وأن هذه العلاقات تزداد تميزا في ظل رعاية واهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، نوهت إلى حرص مجلس النواب البحريني علي تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي في كل ما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى اهتمام المجلسين بتحقيق شراكة برلمانية رائدة في دعم وتمكين المرأة الخليجية، على كافة المستويات والمؤسسات، وفي مختلف المجالات والقطاعات، في ظل الثنائية المشتركة الرفيعة والعلاقات المتميزة بين الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات".

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب مع الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وذلك بمناسبة المشاركة في إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" الذي سيتم يوم، غد، الثلاثاء، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت رعاية من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالتعاون مع البرلمان العربي.