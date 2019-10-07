شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : رئيس الوزراء سيُطلق حزمة إصلاحات جديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر فى مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى، اليوم الاثنين، عن أن رئيس الوزراء سيطلق حزمة إصلاحات جديدة يوم غد الثلاثاء تلبى مطالب المتظاهرين.

وقال المصدر، فى تصريحات لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدى أعد مجموعة مشاريع وقرارات لتلبية مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "هذه الحزمة مرتبطة جميعها بمطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع".

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وأضاف أن رئيس الحكومة على تواصل مع المتظاهرين عبر الخلية التى شكلها فى مكتبه، لافتا إلى أنه ربما يلتقى مجموعة من المتظاهرين خلال الأيام المقبلة.