شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الإسكان الكويتية: نخطو بثبات لمواكبة احتياجات المواطن وتوفير المساكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الكویتیة الدكتورة جنان رمضان، أن المؤسسة العامة للرعایة السكنیة تسیر بخطى ثابتة ورؤى واضحة لمواكبة احتیاجات المواطنین بتوفیر المساكن الكافیة التي تتوافق مع زیادة الطلبات الإسكانیة عاما بعد آخر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، قالت رمضان في بیان صحفي بمناسبة الیوم العالمي للاسكان الذي یصادف، الیوم، الاثنین، إن استراتیجیة المؤسسة تتطابق مع منھجیة الحكومة وتوجیھات الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في تطویر المشاریع الإسكانیة الضخمة الحالیة والمستقبلیة.

وأوضحت أن المؤسسة أحدثت نقلة نوعیة وحضاریة في مجال الرعایة السكنیة في الكویت عبر مرونة الإجراءات وتدشین الخدمات الإلكترونیة وتوافر الخبرات لاسیما الوطنیة منھا مما سھل دعم وتنفیذ المشاریع وسیؤدي بالتالي إلى إنعاش القطاع الخاص.

وذكرت أن ھذه النقلة تصب في خدمة المواطن دون تكالیف إضافیة إلى جانب أنھا تقلص فترات انتظار المستحقین للرعایة السكنیة علاوة على إیجاد موارد مالیة جدیدة مما یخفف عبء تمویل المشاریع عن كاھل الدولة.

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وأفادت بأن دور المؤسسة یأتي التزاما بما نص علیه الدستور الكویتي وقوانین الرعایة السكنیة من مسؤولیة تبني قضایا الأسرة واحتیاجاتھا وفي مقدمتھا الرعایة السكنیة.

ولفتت رمضان إلى أن خطة المؤسسة لا تقف عند توفیر المسكن لإعداد المواطنین المدرجة طلباتھم حالیا على قوائم الانتظار بل النظر أیضا في احتیاجات الأجیال القادمة لذا كان من الضروري تسریع خطوات تنفیذ المشاریع الإسكانیة بما فیھا المدن الجدیدة متكاملة الخدمات.

ونوھت بدور بنك الائتمان الكویتي في توفیر الرعایة السكنیة في الكویت عبر تنشیط إنجاز عملیات بناء القسائم وشراء الشقق وتوسیع وترمیم المساكن القائمة وتوفیر القروض للمرأة الكویتیة للشراء والبناء.

وأشارت إلى أن التحدیات كثیرة والمھام كبیرة "ولیس أمامنا إلا مضاعفة الجھود وتحقیق المزید من الإنجازات".