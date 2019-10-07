شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أسيراً فلسطينيًا محرراً من جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أسيراً فلسطينيًا محرراً من قرية عنزا جنوب جنين . ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، ذكرت مصادر محلية في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر كرم محمد صدقة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

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