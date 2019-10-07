اخبار الخليج

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أسيراً فلسطينيًا محرراً من جنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أسيراً فلسطينيًا محرراً من جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أسيراً فلسطينيًا محرراً من قرية عنزا جنوب جنين .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، ذكرت مصادر محلية في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر كرم محمد صدقة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أسيراً فلسطينيًا محرراً من جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا