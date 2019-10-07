الحريري: قدمنا رؤية تنموية شاملة في مؤتمر "سيدر" وننتظر الاستثمار

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن بلاده قدمت رؤية تنموية شاملة لاقتصادية في أعمال مؤتمر عقد 2018، مشيرا أن قطاعات لبنان الاقتصادية بانتظار الاستثمار.



وردت تصريحات الحريري، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني، المنعقد برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي في العاصمة الإماراتية.



وذكر الحريري أن الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر "سيدر" المنعقد بباريس في أبريل/ نيسان 2018، رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل، عبر تأهيل البنى التحتية وتحديث الإجراءات والتشريعات، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية.



و"سيدر"، هو مؤتمر اقتصادي عقد بباريس بمشاركة 50 دولة، بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض المالية الإجمالية المتعهدة من الدول المانحة قرابة 12 مليار دولار.



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وأوضح أن "فرص الاستثمار الموجودة في لبنان اليوم، ليست متواجدة في العالم، وخاصة في منطقتنا.. إذا جمعنا القطاعين الخاصين اللبناني والإماراتي يمكننا إنجاز أمور مهمة".



وبدأ الحريري، زيارة رسمية إلى الإمارات منذ أمس الأحد، التقى خلالها المسؤولين الإماراتيين.



ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق غير الرسمية فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمية.

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