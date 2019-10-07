العثور على جثمان أحد مفقودي فض اعتصام الخرطوم

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان، الإثنين، العثور على جثمان حسن عثمان أبوشنب، أحد المفقودين في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم منذ أكثر من 4 أشهر.

جاء ذلك في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" اللجنة المنضوية تحت "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات الحراك الاحتجاجي بالبلاد، اطلعت عليه الخليج 365.



وذكر البيان أن "نتيجة فحص الحمض النووي (DNA) كشفت التطابق مع جثمان طاهر يقبع بمشرحة مستشفى أم درمان منذ أحداث مجزرة القيادة العامة".



وأشارت إلى أن مراسم تشييعه ستكون في مقابر الصحافة جنوب الخرطوم، بعد صلاة مغرب الاثنين.



وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" (التي تشارك قيادات الجيش إدارة المرحلة الانتقالية بالسودان عقب الاطاحة بنظام الرئيس عمر البشير)، العثور على 40 مفقودا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.



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وأفاد التجمع، في يوليو/تموز الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين" في أعقاب فض الاعتصام.



وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، حسب وزارة الصحة، فيما قدرت قوى التغيير عددهم بـ 128 شخصا.



وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.



وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.



ويأمل السودانيون أن تنهي المرحلة الانتقالية اضطرابات شهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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