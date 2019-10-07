السفير التركي يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع بلدية أردنية

إربد (الأردن) / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث سفير أنقرة لدى الأردن مراد قرة غوز، الإثنين، فرص تعزيز التعاون مع بلدية إربد الكبرى شمالي المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس البلدية حسين بني هاني في مكتب الأخير، وفق ما أفاد به مراسل الخليج 365.

ورافق السفير قرة غوز، وفد كبير من ممثلي الهيئات التركية العاملة في الأردن من المركز الثقافي يونس إمرة، ووكالة التعاون والتنسيق (تيكا)، ووقف المعارف، إضافة إلى العديد من الدبلوماسيين والمستشارين لدى السفارة.

وعلى هامش اللقاء، قال قرة غوز، للأناضول: "التقينا اليوم رئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني، وناقشنا إمكانية التعاون بين تركيا والبلدية".

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وتابع: "لدينا خبرة كبيرة في مجال العمل البلدي، ونسعى لأن ندعم المشاريع هنا، وإربد من أهم المدن الأردنية، ولديها ثقافات متعددة، وتاريخ قديم؛ لذا من المهم العمل على دعمها".

من جانبه، أعرب بني هاني، في حديثه للأناضول، عن سعادته بزيارة السفير التركي لمدينة إربد.

وقال: "أطلعناه على مشاريعنا التي ننوي تنفيذها في إربد، وتركيا لها خبرات طويلة في مجال البلديات، ونسعى لأن يكون هناك تعاون فيما بيننا".



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