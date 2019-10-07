"ي ب ك" يلوم الولايات المتحدة لإنسحابها من شرق الفرات بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

اتهم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الولايات المتحدة بعدم الوفاء بتعهداتها تجاهه، عبر الانسحاب من شرق الفرات بسوريا، وترك المنطقة مفتوحة للعملية العسكرية التركية المرتقبة.

جاء ذلك في تغريدة لـ "مصطفى بالي" أحد المتحدثين لما يسمى " قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، على تويتر الإثنين.

وقال بالي "على الرغم من آلية الأمن، وبعد تدمير التحصينات، لم تفِ القوات الأمريكية بمسؤولياتها وبدأت في الانسحاب من الحدود، تاركة المنطقة لتتحول إلى ساحة حرب. لكن قوات سوريا الديمقراطية مصممة على الدفاع عن

شمال شرقي سوريا بأي ثمن".

كما أصدرت "قسد" بيانا مكتوبا حول التطورات الأخيرة، أكدت فيه على عدم وفاء الولايات المتحدة بتعهداتها، وادعت أن ذلك سيترك "أثرا سلبيا كبيرا" على مكافحة تنظيم داعش.

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وقدر مسؤولون أمريكيون في اجتماعات حول مكافحة داعش، عدد المقاتلين الأجانب من التنظيم الذين تم القبض عليهم في سوريا وعوائلهم، بنحو 10 آلاف.

ويقبع قسم منهم في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في دير الزور، والباقي في سجون "ي ب ك/ بي كا كا" في القامشلي والحسكة والمالكية، والطبقة، والرقة.

والإثنين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية انسحاب القوات الإمريكية، من مناطق شرق الفرات في سوريا.

وقال أردوغان: "عملية انسحاب القوات الأمريكية شمال سوريا بدأت كما أفاد الرئيس ترامب في اتصالنا الهاتفي أمس".

ولفت أردوغان إلى أنهم يدرسون ماهية الخطوات اللازمة لضمان عدم فرار عناصر داعش من السجون في منطقة شرق الفرات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.