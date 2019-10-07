لافروف يصل بغداد في زيارة رسمية

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

- الأولى منذ أن تولى عادل عبد المهدي منصبه رسمياً أواخر العام الماضي

- كما ستكون الزيارة الأولى على الإطلاق إلى إقليم الشمال.



وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، بغداد في زيارة رسمية ضمن جولة تشمل أربيل أيضاً.

وقال مصدر دبلوماسي من الخارجية العراقية للأناضول، أن لافروف التقى فور وصوله نظيره العراقي محمد علي الحكيم.

وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع لافروف برئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد وبالرئيس برهم صالح، لمناقشة الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج.

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وأكد المصدر أنه من المزمع يزور لافروف أيضا إقليم كردستان في شمال العراق ويلتقي قيادات الإقليم.

وزيارة لافروف إلى بغداد هي الأولى منذ أن تولى عبد المهدي منصبه رسمياً أواخر العام الماضي.

كما ستكون الزيارة الأولى على الإطلاق إلى إقليم الشمال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.