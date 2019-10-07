الحوثيون: مقتل وجرح جنود سودانيين بقصف صاروخي في تعز

اليمن/ الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، انها قتلت وجرحت عددا من الجنود السودانيين بقصف صاروخي في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.



وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن" الجيش واللجان الشعبية (تابعون للجماعة)، قصفوا منتصف ليل الأحد/ الإثنين بالصواريخ تجمعات للجنود السودانيين في منطقة مفرق الوازعية غربي محافظة تعز".

وأضافت أن "القصف حقق إصابات مباشرة وقتل وأصيب عدد من الجنود السودانيين"، دون ذكر أعداد محددة.

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ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، كما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب السوداني أو التحالف العربي.

ويشارك السودان في قوات التحالف باليمن الذي تقوده السعودية بمشاركة رئيسية من الإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، ضد مسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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