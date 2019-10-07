القبض على شابّي “فيديو التحرش” بعدد من الفتيات

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر عن أن الجهات الأمنية بالرياض نجحت في القبض على شابيْن، سوريّي الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر قيامهما بتصرفات غير لائقة، تجاه بعض الفتيات.
أظهرت بعض المقاطع اتجاه أحد الشابين إلى الفتيات والحديث معهن، وأخرى تُبيّن تحدثهما مع الفتيات عن تدخين “الشيشة”.
وأكدت المصادر بأن الشابين يبلغان من العمر ٢٦ و٢٧ عاماً، ويعملان في مجال الحلاقة.
وكانت مقاطع الفيديو قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، وسط مطالبات بالقبض على الشابين وتطبيق الأنظمة بحقهما.
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