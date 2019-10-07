القبض على شابّي “فيديو التحرش” بعدد من الفتيات

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر عن أن الجهات الأمنية بالرياض نجحت في القبض على شابيْن، سوريّي الجنسية، بعد ‏تداول مقطع فيديو يظهر قيامهما بتصرفات غير لائقة، تجاه بعض الفتيات.‏

أظهرت بعض المقاطع اتجاه أحد الشابين إلى الفتيات والحديث معهن، وأخرى تُبيّن تحدثهما ‏مع الفتيات عن تدخين “الشيشة”‎.‎

وأكدت المصادر بأن الشابين يبلغان من العمر ٢٦ و٢٧ عاماً، ويعملان في مجال ‏الحلاقة‎.‎

وكانت مقاطع الفيديو قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، وسط مطالبات بالقبض على الشابين ‏وتطبيق الأنظمة بحقهما‎.