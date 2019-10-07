إجراء قرعة كأس خادم الحرمين

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صحيفة الخليج الالكترونية
سحبت صباح اليوم، قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي وضعت بطل النسخة الماضية (فريق التعاون) في مواجهة فريق اللواء.
وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
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عفيف vs النصر
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الاتحاد vs الرياض
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طبرجل vs الشباب
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الأهلي vs الجندل
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وج vs الفيصلي
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الحزم vs الدرع
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التقدم vs الاتفاق
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عكاظ vs الفيحاء
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الشرق vs الوحدة
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الانتصار vs الفتح
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التعاون vs اللواء
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الحجاز vs ضمك
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الهلال vs عرعر
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القيصومة vs أبها
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الشعلة vs الصقور
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الساحل vs أحد
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هجر vs الرائد
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الجبيل vs العدالة
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الجبلين vs الثقبة
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القادسية vs الروضة
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العربي vs الباطن
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نجران vs الخلود
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المجزل vs طويق
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الصفا vs الكوكب
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الأنصار vs البكيرية
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النهضة vs الأخدود
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جدة vs حطين
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الجيل vs الأنوار
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الطائي vs الوشم
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النجوم vs العروبة
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العين vs السد
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الدرعية vs الخليج
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