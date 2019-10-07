إجراء قرعة كأس خادم الحرمين

صحيفة الخليج الالكترونية سحبت صباح اليوم، قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي وضعت بطل النسخة الماضية (فريق التعاون) في مواجهة فريق اللواء. وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر. وجاءت القرعة على النحو التالي: عفيف vs النصر

الاتحاد vs الرياض

طبرجل vs الشباب

الأهلي vs الجندل

وج vs الفيصلي

الحزم vs الدرع

التقدم vs الاتفاق

عكاظ vs الفيحاء

الشرق vs الوحدة

الانتصار vs الفتح

التعاون vs اللواء

الحجاز vs ضمك

الهلال vs عرعر

القيصومة vs أبها Advertisements

الشعلة vs الصقور

الساحل vs أحد

هجر vs الرائد

الجبيل vs العدالة

الجبلين vs الثقبة

القادسية vs الروضة

العربي vs الباطن

نجران vs الخلود

المجزل vs طويق

الصفا vs الكوكب

الأنصار vs البكيرية

النهضة vs الأخدود

جدة vs حطين

الجيل vs الأنوار

الطائي vs الوشم

النجوم vs العروبة

العين vs السد

الدرعية vs الخليج انشر الخبر :

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