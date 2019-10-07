بفضل الذكاء الاصطناعي.. جوجل تضيف 9 لغات آسيوية لقاموس الترجمة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

جوجل

كتب متابعات_الخليج 365

على الرغم من الجهود المبذولة لعمالقة التكنولوجيا أمثال جوجل Google أبل Apple وأمازون Amazon، وحتى منصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك Facebook في الوجود بمختلف اللغات العالمية للوصول إلى المستهلكين بجميع لغاتهم، إلا أن الطريق لحصر جميع لغات العالم لا يزال طويلا.



ولهذا وحسب موقع digitalinformationworld.com دعمت جوجل Google تطبيق ترجمتها بعد فترة من الاختبارات داخل معاملها الخاصة، بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي AI بـ9 لغات ولهجات آسيوية جديدة، حيث تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التمييز بين تلك اللغات الآسيوية الـ9 وترجمتها، على الرغم من تشابهها الكبير بشكل مثير للإعجاب.

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وأوضحت جوجل Google أن محلل الكلام الجديد الخاص بها يمكنه ترجمة 9 لغات آسيوية, مثل الهندية والماراثية والأردية والبنغالية بجانب التاميلية والتيلجو، بالإضافة إلى الكانادا والمالايالامية التي لم يكن ترجمتها والتعرف التلقائي عليها متوافرا بشكل دقيق، قبل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI.

ووفقا للباحثين في جوجل Google أريندريما داتا فإن التركيز على اللغات واللهجات الآسيوية جاء بسبب ثراء دول القارة الصفراء، وعلى رأسها الهند بالعديد من اللغات واللهجات المحلية التي تتجاوز الـ20 لغة مختلفة، حيث يتحدث غالبية مواطني القارة الآسيوية أكثر من لغة محلية للتواصل فيما بينهم.

ومن جانبه، أوضح وأنجولي كنعان مهندس البرمجيات في جوجل Google أن محلل الكلام الجديد التابع للشركة المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي AI سوف يكون أحد الوسائل الأساسية الداعمة لجميع التطبيقات الرقمية في المستقبل القريب، وفي مقدمتها مساعد جوجل Google Assistant، لجعل تعامل الجميع حول العالم مع وسائل التكنلوجيا أكثر سلاسة وسهولة.