ارتفاع أعداد القتلى في مظاهرات العراق والجيش يقر باستخدم "القوة المفرطة"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية وأخرى من الشرطة العراقية قولها: إن ما لا يقل عن 15 شخصاً قُتلوا في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة في بغداد ليلة الأحد/الاثنين.

وسقط القتلى في حي مدينة الصدر شرقي بغداد، حيث أطلقت الشرطة المدعومة من القوات المسلحة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في مواجهة حشود المتظاهرين. وبذلك يتجاوز عدد القتلى خلال ستة أيام من الاضطرابات في العراق مئة قتيل كما أصيب أكثر من ستة آلاف شخص.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت الأحد مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات. وبحصيلة ليلة الأحد يصل عدد الضحايا إلى ما يقرب من 120 قتيلاً حتى الآن.

ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر طبية عراقية أن معظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا رمياً بالرصاص. وتتهم السلطات العراقية «مخربين» و«قناصة مجهولي الهوية» تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن القيادة العسكرية العراقية أقرّت الاثنين بـ«استخدام مفرط للقوة» خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر شرقي بغداد. الليلة الماضية

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجّه «بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس وحصول استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة».

وأكدت على بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين «ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة»، على حد تعبير البيان.

على صعيد آخر ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد خلاله على عودة الاستقرار وقرب إصدار قرارات إصلاحية وإجراءات جديدة.

وأضافت الوكالة أن عبد المهدي استعرض تطورات الأوضاع الأمنية وأكد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، كما أكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين.