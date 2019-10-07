معمر هندي في أبو ظبي يثير جدلا... عمره أكبر من الإمارات بثلاث مرات

وتداولت الصحف الإماراتية نبأ وصول معمر هندي يبلغ من العمر 124 عاما إلى مطار أبو ظبي قادما من مدينة فاراناسي الهندية، بحسب RT.
ودار الجدل حول أن معمر من مواليد 1896، أي أن عمره أكبر بثلاث مرات على الأقل من تاريخ إنشاء دولة الإمارات عام 1971، وهو ما أثار حالة من النقاش والجدل على مواقع التواصل.
وسخر أحد المغردين بقوله إن موظفي الحدود الإماراتيين لم يستطيعوا إدخال بياناته على حواسبهم الذكية، نظرا لعمره الكبير، فيما رجح آخر أن المعمر الهندي زور تاريخ ميلاده، وقال: "احتمال كان مزور تاريخ ميلاده لغاية في نفس يعقوب ومرت السنوات ما يقدر يغير لانه مش معقوله بهذا العمر وما شاء الله كأنه أبو ٧٥سنة".
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