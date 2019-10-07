اتصال بين عبد المهدي وبومبيو بشأن احتجاجات العراق

وقال البيان: "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية في العراق وإعادة الاستقرار".
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وأضاف أن الحكومة العراقية طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات، وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.
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