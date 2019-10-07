اتصال بين عبد المهدي وبومبيو بشأن احتجاجات العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، الاثنين، إن عادل عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وقال البيان: "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية في العراق وإعادة الاستقرار". أخبار ذات صلة وأضاف أن الحكومة العراقية طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات، وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.

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