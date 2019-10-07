شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6107 آخرين فى التظاهرات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، اليوم الاثنين، مقتل 104 أشخاص وإصابة 6107 آخرين، فى إحصائية دقيقة للخسائر البشرية والمادية التى خلفتها التظاهرات المطالبة بتوفير الوظائف وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.

وأوضح معن - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن هذه الأرقام جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية، وتشمل القوات الأمنية والمواطنين، مبينًا أنه فيما يخص قوات الأمن، فقد قُتِل 8 أفراد وأصيب 1241 آخرون، مشيرًا إلى أنه تم احتراق 52 سيارة، وغيرها من الأضرار التي طالت البنى التحتية.

وقد شهد العراق احتجاجات عنيفة مؤخرًا، بدأت من العاصمة بغداد وامتدت إلى مدن في جنوب البلاد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد.

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