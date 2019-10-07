لهذا السبب.. فنان أمريكي يهدي باريس "باقة تيوليب" ضخمة

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
فنان أمريكي يهدي باريس باقة تيوليب ضخمة
كتب
متابعات_الخليج 365
أهدى الفنان الأمريكي جيف كونز، العاصمة الفرنسية باريس، منحوتة تصور يداً ضخمة ممسكة بباقة من زهور التيوليب الملونة، تكريماً لذكرى ضحايا الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون هناك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
والمنحوتة التي يبلغ طولها 12 متراً، تضم 11 من زهور التيوليب التي ترمز في بعض الثقافات إلى الحب.
وقال كونز إنه صنع باقة التيوليب للتعبير عن دعم الأمريكيين للشعب الفرنسي بعد الهجمات التي تسببت في مقتل 130 شخصاً.
وأضاف "عايشت كمواطن في نيويورك تجربة هجمات الحادي عشر من سبتمبر والكآبة التي خيمت على المدينة.. لقد استغرق الأمر سنوات لتعود المدينة إلى الحياة من جديد".
وقال كونز إن 80 % من عائدات بيع حقوق الملكية الفكرية لهذا العمل الفني، الذي كشف النقاب عنه يوم الجمعة، ستذهب لأسر الضحايا بينما ستخصص نسبة 20 % لصيانة المنحوتة.
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