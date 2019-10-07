تعرف على مواصفات رينو "داستر" Duster موديل 2020

الإثنين 7 أكتوبر 2019

رينو داستر Duster

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة داتشيا التابعة لمجموعة رينو الفرنسية عن مواصفات رينو "داستر" Duster موديل 2020، والذي يضم محرك بنزين أساسي جديد للسيارة الرياضية متعددة الأغراض SUV.



وأوضحت الشركة الرومانية أن محرك السحب الطبيعي SCe 115 رباعي الأسطوانات سيحل محله محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة واحد لتر ويحمل اسم TCe 100 ويولد قوة 100 حصان، ويتولى نقل قوة هذا المحرك إلى محور الدفع ناقل حركة يدوي من خمس تعشيقات، بحسب موقع contact cars.

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وتصل السيارة المعتمدة على هذا المحرك إلى السرعة القصوى 168 كم/ساعة، كما تتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ويبلغ معدل استهلاك المحرك 5.5 لتر من البنزين/100 كلم.

ووفقا لموقع رينو الرسمي، فإن السيارة المعدلة المزمع طرحها قريبا مزودة بأنظمة تحكم جديدة عن سابقتها، منحصرة في خيار تحكم السرعة "مثبت سرعة"، إضافة إلى أنظمة تظهر ضغط الهواء في الإطارات، والوضع التقني لمعظم أجزاء السيارة.

وتتميز رينو "Duster" من الداخل بتوزيع مكبرات الصوت، وأزرار التحكم بالنوافذ، إضافة إلى حصول المركبة على مقود جديد، كما تتغير أماكن أزرار التحكم بدرجة حرارة المقاعد.

ومن المقرر طرح نسخة المحرك الأساسي في الأسواق بسعر يبدأ من 11.490 يورو تقريبا، وفي مصر يبدأ سعرها من 250 ألف جنيه.