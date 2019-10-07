السمنة تهدد 2.7 مليار شخص بحلول 2025

الإثنين 7 أكتوبر 2019

السمنه

كتب متابعات_الخليج 365

وتتسبب السمنة سنويا في أعباء كبيرة في النواحي الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية يموت 8.2 مليون شخص على الأقل كل عام في العالم نتيجة لفرط الوزن أو السمنة.



وتوضح إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن 7.2 ملیار شخص بالغ حول العالم سيصابون بزيادة الوزن والسمنة بحلول عام 2025.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، أن السمنة تعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بكثير من الأمراض المزمنة بما فیها أمراض القلب والكبد والسكري وأنواع عدة من السرطانات، وغيرها، إذ يصاب الفرد بالسمنة نتيجة عدم التوازن بين السعرات الحرارية التي يستهلكها والسعرات التي يتناولها.

وتعاني النساء من السمنة بنسبة أعلى من الرجال، كما أن السمنة تشكل عاملا یؤدي إلى الوفاة بنسبة أكبر من سوء التغذیة، ويعد التأثیر البیئي والمجتمعي من أھم العوامل التي تحدد خیارات الفرد فيما یتعلق بنظامه الغذائي.

والنظام الغذائي الصحي یساعد على الوقایة من السمنة، إضافة إلى النشاط البدني مثل المشي.

وأكدت المنظمة أن أھم أھداف الیوم العالمي لمكافحة السمنة ھي التوعیة بالأنماط الغذائیة الصحیة، ومخاطر اتباع نظام غذائي غیر صحي، والتوعیة بمخاطر السمنة، والتشجیع على ممارسة الریاضة لمدة 30 دقیقة یومیا على الأقل، والتعریف بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة لخسارة الوزن الزائد.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن أهم أسباب الإصابة بالسمنة هي:

- تاريخ مرضي عائلي.

- طبيعة النمط الغذائي للفرد أو الأسرة.

- غياب أو قلة ممارسة الرياضة.

- بعض الأمراض، مثل: متلازمة كوشينج، الغدة الدرقية غير النشطة ومتلازمة برادر ويلي.

ويمكن أن تؤدي بعض المشكلات الطبية إلى قلة الحركة، مثل: التهاب المفاصل الذي قد ينجم عنه زيادة في الوزن.

- بعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب، بعض أدوية السكري، بعض أدوية الصرع وكذلك بعض وسائل منع الحمل قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

Advertisements

- اختلال نظام النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو العكس، يمكن أن يسبب تغيرات في الهرمونات التي تزيد من الشهية.

- التقدم في العمر.

- الحمل.

وهناك بعض المضاعفات الصحية لزيادة الوزن كالتالي:

-الشعور بالتعب والافتقار للطاقة.

- ضيق في التنفس.

- صعوبة النوم.

- آلام الظهر والمفاصل.

- السّكري النوع الثاني.

- ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

- ارتفاع ضغط الدم.

- أمراض القلب والشرايين.

- النقرس.

- مرض الكلى المزمن.

- بعض المشكلات النفسية: انخفاض تقدير الذات، ضعف الثقة بالنفس والعزلة وبالتالي قد تؤدي إلى الاكتئاب.

- السرطان: مثل سرطان القولون والمستقيم والثدي وسرطان الرحم والبنكرياس والبروستاتا والمريء والكبد والكلى.